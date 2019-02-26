Эксперты рассказали, как опознать «проблемный» автомобиль

Автоэксперты издания «За рулём» объяснили , на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке машины на вторичном рынке. Ниже список советов, которые помогут сохранить время и деньги.

Во-первых, после того как автолюбитель определился с выбором машины, стоит попросить нынешнего владельца авто прислать фотографии ПТС и СТС. Так можно будет заранее проверить автомобиль на предмет участия в ДТП, нахождения в залоге и т.д. В случае, если хозяин под любыми предлогами отказывается показывать документы заранее, покупателю следует подыскать другой вариант.

Во-вторых, при осмотре подержанного авто необходимо пользоваться толщиномером. Специалисты рекомендуют оставить навесные детали кузова «в покое», а всё внимание уделить дверным проёмам. Показания прибора свыше 200 микрон говорят о том, что кузов подвергался малярным работам. Толщина свыше 350-400 микрон свидетельствует о серьёзной «костоправке». На дальнейший осмотр такого авто, уверяют эксперты, времени тратить не стоит.

Далее — маркировка стёкол. Необходимо проверить автомобиль на наличие оригинальных стёкол: на каждом из них должна быть указана информация о фирме-производителе, а также дата выпуска изделия. Если «дубликаты» стоят вкруг, это может говорить о сильных боковых ударах, поэтому у покупателя должен появиться лишний повод задуматься, нужен ли ему такой автомобиль.

Особое внимание опытные водители советуют уделить силовой структуре кузова. Осмотреть необходимо усилитель бампера, телевизор, лонжероны, пол багажника. Если на перечисленных элементах видны следы ремонта от покупки машины лучше всего отказаться.

Работоспособность подушек безопасности можно проверить «на глаз», уверяют специалисты. Заглушка пассажирского «эйрбэга» должна быть выполнена из пластика той же фактуры и цвета, что и панель. Зазоры между заглушкой и корпусом должны быть минимальными, надпись нанесена ровно. Любой признак ремонта «подушек» может свидетельствовать о том, что автомобиль побывал в серьёзной аварии.

Ещё один признак участия машины в ДТП — отсутствие преднатяжителей ремней безопасности. Как правило, в момент столкновения они срабатывают при помощи пиропатрона и «заклинивают механизм». Неполадку научились устранять умельцы в кустарных условиях, однако, определить «отработавший» ремень можно по характерному растяжению волокон.

По цвету выхлопных газов можно определить состояние двигателя машины, уверяют эксперты. Сизый дым свидетельствует о чрезмерном сгорании масла в цилиндрах, густой белый — о попадании в мотор антифриза. Причины появления каждого из них говорят о серьёзных неполадках силового агрегата.

Наконец, потенциальным покупателям следует внимательно присмотреться к работе автоматической коробки выбранного автомобиля. Любые пинки и толчки трансмиссии должны насторожить автолюбителя и, возможно, заставить отказаться от покупки конкретной машины.