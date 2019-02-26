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Volvo XC90 обновился в расчете на опытный взгляд 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Если вы не являетесь большим поклонником или знатоком нынешнего поколения Volvo XC90, вряд ли заметите произошедшие с машиной изменения. Дизайнеры изменили форму планок решетки радиатора и, едва заметно, бампер (причем не на всех версиях).
Фары и фонари, которые обычно при обновлении меняют первыми, трогать не стали. Равно как и интерьер. Разве что к четырех-, пяти— и семиместной конфигурациям добавилась шестиместная. Зато шведы объявили о запуске целой линейки гибридов. После XC90 эти силовые установки примерят и другие модели бренда.
Так называемые «мягкие» гибриды со стартер-генератором и системой рекуперации будут представлены в трех версиях: В4, В5 и В6. Подробностей о них пока нет. Подключаемые гибриды Т6 и Т8 благодаря новым аккумуляторам стали на 15% «дальнобойнее».
Также на модели появилось новое оборудование — активный ассистент смены полосы и поддержка Android Auto в мультимедийной системе.
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Бортжурнал , Volvo , Volvo XC90
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