Lamborghini Huracan Evo эволюционировал в родстер

Компания Lamborghini продолжает обновление семейства Huracan: вторым в очереди на рестайлинг стала открытая версия Spyder. За возможность прокатиться без крыши со скоростью 325 км/ч придется заплатить сотни тысяч евро.

Главным отличием родстера от купе стал мягкий верх с электрогидравлическим приводом. Опустить или поднять крышу он позволяет за 17 секунд, а сделать это можно на скорости до 50 км/ч. За акустический и воздушный комфорт в салоне отвечают два дополнительных обтекателя.

Как и купе, родстер Lamborghini Huracan Evo оснащается модернизированным V10 объемом 5,2 л. Развивает он в обоих случаях 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента, но если купе способно набрать 100 км/ч за 2,9 с, а 200 км/ч — за 9 секунд, то родстеру потребуется 3,1 с и 9,3 с соответственно. Объясняется это увеличившимся за счет превращения в родстер весом: открытая версия потяжелела на 120 кг.

Мотор на новом родстере работает вместе с семиступенчатым роботом, системой полного привода и самоблокирующимся дифференциалом. Помогают ему полноуправляемое шасси и особая адаптивная система управления бортовой электроникой. Кроме того, для родстера сделали более комфортабельным "шоссейный" режим ее работы (еще есть спортивный и трековый).

Как и в случае с купе, родстер можно будет опознать по доработанной передней части с новым сплиттером, новому заднему диффузору с двумя оконечниками выхлопной системы вместо четырех, а также новой центральной консоли в салоне с большим сенсорным экраном.

Дебютирует открытый Huracan Evo в Женеве, а в продаже родстер появится весной нынешнего года — по сути, купе и открытая версия выйдут на рынок одновременно. Правда, стоить будут по-разному: если за купе Lamborghini собирается просить не менее 184 000 евро, то родстер оценен минимум в 202 000 евро.