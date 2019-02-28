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В России изобрели «бухлодку» 

Lenta.ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: vesti.ru
Жители села Полдневое в Астраханской области создали новый вид судна — «бухлодку». Об этом сообщает Вести.ru.
Такое название изобретение получило из-за своих составных частей — «буханки» (так на сленге называют автомобиль семейства УАЗ-452 — прим. «Ленты.ру») и лодки бударки.
«Бухлодка» понадобилась местным жителям для переправы до районного центра. «Так уж расположена Астраханская область, что все низовые села находятся на островах. Эти речки являются судоходными, поэтому на них невозможно поставить мосты. Из-за этого есть паромные переправы», — пояснила глава муниципального образования Ирина Герасимова.
Капитан парома Дамир Алиев назвал изобретение эксклюзивным и сказал, что такого больше нет нигде, а местные жители отметили, что все туристы в восторге от «бухлодки».
В августе 2018 года 35-летний рыбак Муат Абу Зейд построил лодку из пустых бутылок. Он утверждает, что сооружение поднимает до восьми человек. Каждый день рыбак садится в нее и выходит в Средиземное море. По его словам, необходимо удалиться от берега на несколько сотен метров, чтобы достичь мест, где клюет рыба.
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Бортжурнал , Ирина Герасимова , Lenta.ru
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