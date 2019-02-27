Honda объявила комплектации и цены Pilot для России

Рестайлинговый Honda Pilot стал современнее и практичнее. Обновления в экстерьере включают новый передний бампер с хромированной решеткой радиатора, а также новые диски и хромированные элементы. Светодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни позволяют автомобилю уверенно двигаться в любое время суток. Оптику дополняют противотуманные LED-фары, доступные во всех комплектациях. Салон дополнился широкими откидными подлокотниками для водителя и переднего пассажира.

Автомобиль обладает повышенной проходимостью благодаря системе интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4. Кроме того, модель получила интеллектуальную систему ITM, которая позволяет выбрать один из нескольких режимов движения: стандартный, езда по грязи, песку или снегу.

Российским покупателям автомобиль предлагается с полным приводом и 3,0-литровым двигателем V6 PI VTEC, обладающим мощностью 249 л.с. Разгон с места до 100 км/ч составляет 9,1 секунды. Специальная система переменного управления цилиндрами VCM (Variable Cylinder Management) позволяет отключать некоторые цилиндры для снижения расхода топлива. В зависимости от интенсивности разгона, скорости движения и других факторов, двигатель может работать на 3 или 6 цилиндрах. Потребление топлива в смешанном режиме — 10,4 л. Двигатель адаптирован для России (АИ-92).

Салон — одно из главных преимуществ Pilot. Едете отдыхать всей семьей? Сделайте автомобиль 8-местным. Путешественников порадует ровный пол при складывании второго и третьего ряда, который позволяет ездить на пикник или рыбалку без палатки. Хотите перевезти вещи? Сложите сиденья и воспользуйтесь впечатляющим объемом багажного отделения. Максимальный грузовой объем багажного отделения 3092 л. (со сложенными 2 и 3 рядами), расчет базируется на стандарте SAE J1100.

В России кроссовер предлагается в трех стандартных, но хорошо оснащенных комплектациях Lifestyle, Executive и Premium. Цена автомобиля в версии Lifestyle комплектации стартует от 3 214 900 рублей. Стоимость максимальной комплектации 3 814 900 рублей.