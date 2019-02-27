Эксперты назвали продукты, оставляющие «перегар»

Эксперты портала «Автовзгляд» составили список продуктов питания, после употребления которых водителя могут заставить пройти тест на алкогольное опьянение.

По словам специалистов, появление запаха, напоминающего «перегар», обусловлено активностью анаэробных бактерий, живущих в ротовой полости каждого человека. Существует ряд продуктов, которые являются катализатором деятельности этих микроорганизмов. Их опытные водители не рекомендуют употреблять перед тем, как сесть за руль.

Во главе списка — квас. Содержание этилового спирта в этом напитке варьируется от 0,6 до 2,6%. Однако, даже небольшого количества кваса достаточно для того, чтобы появился «алкогольный дух». Опытные водители уверяют, что зачастую его не фиксирует алкотестер, однако, подозрений автоинспекторов в этом случае не избежать.

На втором месте — кисломолочные продукты. Эксперты напоминают, что, например, в кефире содержатся минимальные дозы алкоголя. Однако, возникновение «перегара» может спровоцировать даже йогурт или сметана. Поэтому после плотного завтрака с этими продуктами водитель должен быть готов к пристрастному диалогу с полицейскими.

Специалисты уверяют, что ввести в заблуждение правоохранителей может даже сладкий виноград. Особенно, «опасны» чёрные сорта. Главное, уверяют опытные водители, чтобы виноград был свежим. В противном случае употребление перебродивших ягод может сказаться на результатах теста.

Перед поездкой эксперты также не рекомендуют есть чеснок. Его резкий запах отдалённо может напоминать перегар, но в большинстве случаев автоинспекторы отправляют таких водителей продуть алкотестер из-за того, что автолюбитель, таким образом, может попытаться скрыть похмелье.

Наконец, присутствие алкогольного духа может вызвать употребление разносолов. По словам опытных автолюбителей, их аромат вызывает подозрения у сотрудников ГИБДД, возможно ещё и потому, что солёный огурец или помидор — самая популярная закуска на застолье. Чтобы не испытывать судьбу, от употребления деликатесов водителю лучше отказаться.