Автоэксперты рассказали о правилах безопасного вождения весной

Межсезонье не только радует долгожданным теплом, но и таит в себе множество опасностей для автолюбителей, уверяет «Автовзгляд» . Эксперты перечислили правила вождения весной, на которые стоит обратить внимание даже опытным водителям.

В первую очередь, по словам специалистов, в межсезонье как никогда необходимо соблюдать дистанцию и аккуратно выполнять манёвры: без резких перестроений, ускорений и торможений. Всё дело в изменчивой погоде, которая отражается на состоянии проезжей части. Весной риск неожиданного возникновения гололёда гораздо выше, чем зимой. Поэтому эксперты не советуют слишком рано менять зимнюю резину на летние покрышки.

Учитывая состояние российских дорог, весной водителям особенно внимательно стоит отнестись к лужам на дороге: под толщей воды могут прятаться солидной глубины выбоины. Эксперты советуют объезжать лужи. В случае, если это невозможно, проезжать их очень медленно.

Практика показывает, что весна — время волны новичков за рулём. На дорогу выедут те, кто не решался сделать это зимой. Эксперты напоминают, что «свежеиспечённые» водители будут создавать помехи и порой абсурдные ситуации на дороге, поэтому правило «держать дистанцию» в этих случаях приобретает особую актуальность.

Также тёплого времени года с нетерпением ожидают мотоциклисты. Причём любители двухколёсного транспорта могут выехать на проезжую часть гораздо раньше, чем предполагают автовладельцы, поэтому весной необходимо чаще, чем обычно, смотреть по зеркалам и не забывать пользоваться поворотниками.

Наконец, специалисты указывают, что парковаться весной нужно очень аккуратно. Перед тем, как оставить машину на стоянке, автолюбителю следует убедиться, что над автомобилем не нависает снежная глыба или крупные сосульки, которые могут доставить немало проблем водителю. В этом случае эксперты советуют потратить время и найти более безопасную парковку.