2,5 триллиона рублей в год тратят россияне на покупку подержанных машин

2 трлн 494 млрд рублей. Другими словами, почти 2,5 тысячи миллиардов или 2,5 миллиона миллионов. А для наглядности в цифровом отображении это число выглядит так: 2 494 000 000 000. В такую общую сумму за минувший год вылилось приобретение в России автомобилей на вторичном рынке.

Такие данные содержатся в подготовленном аналитическим агентством "Автостат" отчете "Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции, перспективы". Более 90% от упомянутой выше колоссальной суммы пришлось на иномарки с пробегом — их покупка обошлась россиянам в 2 трлн 267 млрд рублей. И лишь оставшиеся около 10% емкости вторичного рынка занимают автомобили отечественных марок (всего 227 млрд руб.). Понятно, что эти цифры отражают соотношение цен на новые машины, равно как и падение их стоимости по мере старения.

Лидером вторичного рынка остается японская Toyota — в прошлом году наши сограждане не пожалели на покупку подержанных легковых автомобилей этой японской марки 404 млрд рублей. На втором месте — отечественная Lada : на различные модели этой марки потрачено 208 млрд руб., и лишь на третьем — "хрестоматийный" немецкий Mercedes-Benz (173 млрд рублей).

BMW и Volkswagen. Далее, покупка подержанных легковых автомобилей Nissan обошлась нашим людям в 147 млрд рублей, и почти во столько же — 142 млрд рублей — моделей Kia . И еще более 100 млрд рублей в совокупности "изъяли" из бюджетов россиян марки Hyundai

Отмечается при этом, что подсчитанная ранее емкость рынка новых легковых автомобилей составила в минувшем году 2,4 трлн рублей. А значит россияне тратят на приобретение подержанных машин почти столько же, сколько и на покупку новых, хотя вторичный рынок в 3,3 раза крупнее первичного.