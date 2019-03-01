Автоэксперты рассказали, почему быстро изнашиваются покрышки

Не секрет, что есть категория автовладельцев, которые вынуждены обновлять комплект резины чаще остальных. Эксперты портала «Автовзгляд» привели топ-5 причин, почему преждевременно изнашиваются шины.

Частая замена покрышек — удел любителей «погонять», уверяют специалисты. На состояние шин в первую очередь влияют дерзкая пробуксовка на старте, резкое торможение, а также заход в поворот на скорости. О дрифте на асфальте и говорить нечего.

Резина изнашивается быстрее также в случае, если давление в шинах не соответствует рекомендуемым нормам. По словам экспертов, на спущенных колёсах стираются крайние дорожки протектора, на перекачанных — средняя часть покрышки. Чтобы оттянуть неизбежную дорогостоящую покупку, специалисты рекомендуют проверять давление в шинах хотя бы раз в месяц.

К износу покрышек также приводит неквалифицированный шиномонтаж. Особенно часто это случается, когда сменой зимней резины на летнюю (и наоборот) занимается сам автовладелец. Эксперты уверяют, что не у всех автолюбителей в этом случае есть возможность произвести регулировку развал-схождения. Пренебрежение этой процедурой влечёт за собой неравномерное соприкосновение колеса с проезжей частью и, как следствие, преждевременное изнашивание шины.

По словам специалистов, на состояние летней резины влияет также несвоевременная замена её в межсезонье. Автор статьи уверяет, что при отрицательных температурах шины твердеют и изнашиваются в 5 раз быстрее, чем в тёплое время года.

Наконец, продлить срок службы покрышек поможет их правильное хранение. Эксперты советуют обязательно очистить их от грязи, обезжирить и обработать составом защищающим от высыхания. При этом класть шины на хранение необходимо строго в вертикальном положении, при этом не используя целлофановые пакеты, поскольку при отсутствии циркуляции воздуха в полиэтилене образуется конденсат, который разрушает структуру резины.