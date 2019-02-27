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Honda раскрыла внешность нового электрокара 

Motor.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda раскрыла внешность электрического ситикара e Prototype. Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве как предсерийная модель, эволюционировавшая из концепта Urban EV 2017 года и являющаяся ключевым элементом стратегии Electric Vision.
В основе e Prototype лежит специально сконструированная для электрокара заднеприводная платформа. Автомобиль оснащен одним электромотором и блоком батарей, емкость которого пока не раскрывается. Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от высокоскоростного терминала — 30 минут.
Согласно плану Electric Vision, к 2025 году ⅔ европейских продаж Honda будут приходиться на обычные и подключаемые гибриды, электромобили, а также модели с силовыми установками на водородных топливных элементах.
Среди особенностей e Prototype: камеры вместо боковых зеркала, панорамное лобовое стекло, LED-фары, закрытые стеклянной накладкой и отображающие статус зарядки, сиденья с отделкой под меланжевую ткань и передняя панель с декором из дерева и пятью дисплеями: экранами комплекса Camera Mirror, цифровой приборкой и двумя «мониторами» бортовой информационно-развлекательной системы.
Концепт Urban EV представили в сентябре 2017 года. Его оснастили виртуальным консьержем, который распознает эмоции и способен давать рекомендации по вождению.
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Бортжурнал , Honda
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