Honda разработала электромобиль с дизайном iPhone

Автопроизводитель Honda удивит зрителей на автосалоне в Женеве своим новым электромобилем.

Стало известно, что новый Honda e получит дизайн, который напоминает марку Apple

Облик новой модели поражает своей простотой. Ничего вычурного и лишнего. Боковые поверхности не имеют ничего, кроме современных дверных ручек.

На первый взгляд, можно сказать, что линия ручек будто соединяется с фонарями и глянцевой панелью фар. Дизайн авто очень схож с портативными девайсами, который выпускает производитель Apple. Даже можно предположить, что специалисты Honda вдохновлялись "Айфонами" и "Айпадами".

Автомобиль сочетает в себе ретроэлементы и элементы современности. Нужно обратить внимание на то, что специалисты решили избавиться от зеркал заднего вида. Вместо этого они установили несколько видеокамер в двери, которые выводят нужные изображения на экраны. Но это совсем не удивило, ведь такие стилистические манёвры применяются на моделях Lexus Es , а также Audi e-tron.

Модель готова к выходу в свет на 90%. В настоящее время пресс-служба марки умалчивает о технических характеристиках, скорее всего, они раскроют все карты на презентации авто на Женевском автосалоне.

Как отметил менеджер компании, это транспортное средство создано для города. Для дальних поездок авто не подойдёт, да и формат совершенно иной.

Руководитель Honda провёл параллель с продуктами марки Apple в разговоре о стоимости на новую модель. Он сказал, что продукт будет не дешёвым, но им захотят обладать все. А значит, бюджетным авто точно не будет.