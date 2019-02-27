Что ждать от возвращения Opel в Россию 

Автодилеры, ранее работавшие с Opel, в разговоре с РБК рассказали, как оценивают возвращение немецкой марки в Россию, и, что, по их мнению, необходимо предпринять руководству, чтобы вернуть лояльность россиян.
По словам автора статьи, дилеры, имевшие опыт сотрудничества с Opel, не против возобновить деловые отношения с руководством концерна PSA, который в 2017 году выкупил производство немецких автомобилей у General Motors. Однако, никто из бывших представителей марки в России новых предложений пока не получал. По мнению предпринимателей, возможно, это связано с выстраиванием новой схемы реализации автомобилей.
«Может быть будет какая-то подсадка к брендам Peugeot и Citroen (входят в концерн PSA — прим. ред.), но эти автомобили сейчас и так продаются не очень хорошо», — приводит РБК слова представителя одного из дилерских центров.
Бизнесмены ждут информации об условиях потенциального сотрудничества, а также о ценовой политике.
«Самый главный вопрос — что будет с ценами и моделями, которые предложат в России. Локализованного производства у марки здесь больше нет, поэтому вопрос конкурентоспособной цены стоит особенно остро», — заявил Президент Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев.
По его словам, за четыре года отсутствия марки на российском рынке произошло перераспределение покупательского интереса, поэтому, чтобы вернуть лояльность автолюбителей, Opel придётся предлагать выгодные цены для потенциальных покупателей.
«Для успеха на российском рынке и завоевания доли рынка необходимы агрессивная ценовая политика, серьезные инвестиции в маркетинг и в развитие дилерской сети», — заявил представитель ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. Эксперт уверен, что при должных усилиях Opel вернёт былую популярность не ранее, чем через 2-3 года.
О возвращении немецкой марки на российский рынок глава PSA Карлос Таварес заявил в ходе европейской конференции, посвящённой итогам работы в 2018 году. Планируется, что сборка Opel начнётся уже во второй половине 2019 года на заводе PSMA в Калуге. Приоритетными моделями названы коммерческие автомобили — фургон Opel Vivaro и микроавтобус Opel Zafira Life. По словам экспертов, обновлённых версий Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia в ближайшие три года ждать не стоит, поскольку General Motors запретила PSA продавать в России автомобили на «своих» платформах. В таком случае, уверяют аналитики, велика вероятность, что впоследствии PSA наладит производство кроссоверов Grandland X и Crossland X на шасси, разработанных своими специалистами.