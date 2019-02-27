Что ждать от возвращения Opel в Россию

Автодилеры, ранее работавшие с Opel , в разговоре РБК рассказали, как оценивают возвращение немецкой марки в Россию, и, что, по их мнению, необходимо предпринять руководству, чтобы вернуть лояльность россиян.

По словам автора статьи, дилеры, имевшие опыт сотрудничества с Opel, не против возобновить деловые отношения с руководством концерна PSA, который в 2017 году выкупил производство немецких автомобилей у General Motors . Однако, никто из бывших представителей марки в России новых предложений пока не получал. По мнению предпринимателей, возможно, это связано с выстраиванием новой схемы реализации автомобилей.

«Может быть будет какая-то подсадка к брендам Peugeot и Citroen (входят в концерн PSA — прим. ред.), но эти автомобили сейчас и так продаются не очень хорошо», — приводит РБК слова представителя одного из дилерских центров.

Бизнесмены ждут информации об условиях потенциального сотрудничества, а также о ценовой политике.

«Самый главный вопрос — что будет с ценами и моделями, которые предложат в России. Локализованного производства у марки здесь больше нет, поэтому вопрос конкурентоспособной цены стоит особенно остро», — заявил Президент Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев.

По его словам, за четыре года отсутствия марки на российском рынке произошло перераспределение покупательского интереса, поэтому, чтобы вернуть лояльность автолюбителей, Opel придётся предлагать выгодные цены для потенциальных покупателей.

«Для успеха на российском рынке и завоевания доли рынка необходимы агрессивная ценовая политика, серьезные инвестиции в маркетинг и в развитие дилерской сети», — заявил представитель ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. Эксперт уверен, что при должных усилиях Opel вернёт былую популярность не ранее, чем через 2-3 года.