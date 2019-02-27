Kia сделала электрокар с 21 дисплеем в салоне

Компания Kia опубликовала новые фотографии электрического концепта для Женевы, с помощью которого бренд расскажет об «эмоциональном походе к электрификации». Особенность прототипа — 21 индивидуальный дисплей, сформированные в виде гребня на передней панели.

Передняя часть концепта обыгрывает фирменную решетку «Нос тигра». Светящаяся окантовка, выполняющая роль дневных ходовых огней, и логотип должны стать отличительной чертой автомобиля Kia XXI века. Лобовое стекло и крыша представляют собой единый элемент, который трансформируется в «двойной пузырь» над задним рядом сидений.

Прототип сконструирован таким образом, чтобы намеренно не вписываться ни в один из известных сегментов. В компании утверждают, что в облике концепта сочетается элементы спорткроссовера, роскошного семейного седана и практичного вседорожника.

Помимо электрического шоу-кара, Kia покажет в Женеве вседорожную версию Kia Ceed — Xceed. Как будет выглядеть такой автомобиль можно увидеть на раннем дизайнерском эскизе.