Автоэксперты назвали «народные» средства для чистки ковриков

Реанимировать автомобильные коврики после зимы с её грязью, снегом, солью и реагентами можно без помощи дорогостоящих чистящих средств, уверяют эксперты портала «Автовзгляд» . Специалисты составили топ-5 «народных» средств, которые практически не затронут кошелёк автовладельца.

Список возглавляет обычная пищевая сода. Для выведения «стойких» пятен эксперты сначала советуют присыпать их сухим порошком, подождать 30 минут, затем пропылесосить коврик. Если, грязные следы не исчезнут следует стакан соды развести в ведре воды и этим раствором обработать пятна. При должном упорстве такая смесь способна вывести самые застарелые загрязнения. Эксперты также отмечают, что сода не только дешёвый ингредиент, но и экологически чистый и безопасен для аллергиков.

Ещё одно «народное» средство — нашатырный спирт. В большинстве аптек стоит всего 19 рублей, но помогает, по мнению специалистов, как самый дорогой пятновыводитель. Для этого нужно правильно приготовить раствор: на пол-литра воды — 10 мл нашатыря и чайная ложка стирального порошка. Смесь наносят на пятна, дают немного впитаться, затем трут мягкой щёткой до полного исчезновения грязных следов.

Далее по списку — лимонная кислота. Две чайные ложки на литр воды плюс столовая ложка соли — такой смесью лучше всего обрабатывать тёмный салон. После «процедур» эксперты советуют хорошо проветрить автомобиль.

Опытные водители на борьбу с грязью обращаются даже за помощью к обыкновенному бензину. Однако лить топливо на коврик специалисты не советуют. Нужно смочить горючим древесные опилки или картофельный крахмал и полученную смесь ровным слоем разложить по грязным пятнам. Через 10-20 минут коврик следует подмести веником или щёткой. При необходимости процедуру можно повторять до тех пор, пока загрязнения не исчезнут.

Наконец, победить пятна можно, используя обыкновенную чайную заварку. Распаренные листки прикладывают к загрязнённым местами дают полежать на пятнах пару часов. Плюс этого средства в том, что чай не только помогает убрать грязные следы, но и оставляет после себя приятный аромат.