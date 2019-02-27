В AMG дополнительно разогрели внедорожник Mercedes-Benz GLE

Семейство Mercedes-Benz GLE пополнилось "горячей" модификацией от AMG, которая вместе с индексом 53 получила новую силовую установку с изрядной долей электричества. Попутно внедорожнику доработали и все остальные компоненты конструкции.

Именовать новинку по новой немецкой табели о рангах следует Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+. Индекс 53 подразумевает наличие не только трехлитровой рядной "шестерки" с электронаддувом мощностью 435 л.с. и 520 Нм, но и встроенного между мотором и коробкой передач стартер-генератора.

Устройство под названием EQ Boost способно выполнять сразу несколько функций. На разгоне оно обеспечивает дополнительные 22 л.с. и 250 нм крутящего момента, умеет рекуперировать энергию, обеспечивает функцию "старт-стоп" и тому подобное. Ассистируют электробензиновому дуэту 9-ступенчатый спортивный автомат и полный привод. В итоге первые 100 км/ч внедорожник способен набрать за 5,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч.

Основательно поработали в AMG и над шасси модели. Адаптивная подвеска с пневмоэлементами способна автоматически поддерживать заданный уровень дорожного просвета, компенсируя крены кузова и располагает активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

Рулевое управление — электромеханическое, причем усилитель имеет переменное передаточное отношение и две программы работы. Тормозные механизмы располагают 400-миллиметровыми дисками спереди и 345-миллиметровыми сзади, а размерность колес может достигать 22 дюймов.

В распоряжении водителя — широчайшие возможности настройки бортовой электроники. Система AMG Dynamic Select располагает режимами Comfort, Sport, Sport+, Individual, Slippery (для скользкой дороги), а также внедорожными Trail и Sand. Спортивные режимы предусматривают уменьшение дорожного просвета на 15 мм, а для преодоления препятствий кузов можно принудительно "задрать" на 55 мм.

В интерьере, по умолчанию отделываемом черной кожей, красной микрофиброй и алюминием, применен интерфейс MBUX с двумя мультимедийными экранами, который опционально можно снабдить системой телеметрии. Кроме того, салон GLE 53 отличается креслами с развитой боковой поддержкой и спортивным мультифункциональным рулевым колесом.

К слову, за доплату во внедорожник можно интегрировать два дополнительных кресла, а салон украсить дорогими сортами кожи и карбоном. Снаружи "горячую" версию можно будет опознать не только по колесным дискам, но и по огромной решетке радиатора в стиле Panamericana, и по иным бамперам.

Официально пока не называются ни дата начала продаж, ни предполагаемая стоимость Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+. По слухам, ожидать появления новинки в шоу-румах (включая и российские) стоит не раньше осени.