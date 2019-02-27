Dyson намерен делать качественные электромобили

Руководители производственной компании Dyson заявили о своем желании производить более качественные электрические автомобили, которые будут превосходить по техническим параметрам модели Tesla

За время работы производственного концерна, конструкторам удалось выпустить более 50 миллионов электрических моторов. Полученный за этот период опыт позволит сделать электрокары качественными и надежными. Более того, производимые электрические модели будут полностью соответствовать основным стандартам, действующим в автомобильной промышленности.

Первый электрический автомобиль, компании Dyson, появится на мировом транспортном рынке в 2020 году. Основная задача первой модели заключается в налаживании партнерских отношений, которые помогут усовершенствовать производственный процесс при создании следующих партий электрической машины.

Новая модель будет относится к премиальному классу авто и выйдет тиражом не более 10 тысяч единиц. При этом, производители сразу говорят о том, что в дальнейшем объемы производства будут увеличены, а стоимость каждого автомобиля снижена.

Несмотря на то, что до выпуска машин остается чуть меньше года, уже сейчас автомобилисты готовы оформить предварительный заказ, забронировав для себя новый электрический автомобиль.