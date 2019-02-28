Нужно ли садиться в машину к гаишникам и что будет за отказ

"Пройдемте в патрульный автомобиль", — слегка корежащая фраза, обычно не предвещающая приятного времяпровождения, хорошо известна водителям. Но лишь немногие отвечают: "Спасибо, я лучше в своей машине посижу"…

Вопрос о том, можно ли не садиться в автомобиль к инспектору ДПС отечественные водители в массе своей, судя по всему, даже не задают. Ведь человека в форме априори следует беспрекословно слушаться. Сказал — шагайте за мной, значит шагайте. Узнали себя? Конечно, узнали…

Зачем гаишники зовут водителей в свою машину? Очевидно, это в том числе психологический прием — нарушитель или человек, которого хотят сделать таковым, находится на "чужой территории". Если он робок и мнителен, да еще и не слишком хорошо знает свои права, равно как и Правила дорожного движения на пару с КоАП, то в спецтранспорте с цветографической схемой и проблесковыми маячками на него проще оказать давление. И необязательно оно будет грубым! Инспектор может попытаться втереться в доверие фразами вроде "Иван Петрович, ну вы же нарушили, мы оба это знаем, а я вынужден выполнять свою работу".

Обратимся к букве закона, а, именно, к пункту 93 Приказа МВД РФ №664, который вступил в силу 20 октября 2017 года. В нем сказано, что сотрудник вправе предложить (ключевое слово — предложить!) участнику дорожного движения выйти из транспортного средства в определенных случаях, а, именно:

наличия у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния

для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза

для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах

когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции

необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов

когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника

Здесь стоит отметить и пункт 93.3: " Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов". Но мы опять подходим к рекомендательному посылу. По факту садиться в машину к гаишникам вовсе необязательно, и гражданин водитель от подобного предложения вполне может отказаться.

" В этом нет никакой необходимости. Вообще, выходить из автомобиля необходимо исключительно для участия в тех или иных процессуальных действиях (освидетельствование на состояние опьянения, участие в качестве понятого, осмотр или досмотр транспортного средства). Проверять документы инспектор вполне может без нашего присутствия в патрульном автомобиле. А подписать процессуальные документы (протокол или расписаться в получении копии постановления) можно и у себя в машине. Но сотрудники ДПС, как правило, прибегают к таким уловкам, чтобы удостовериться, например, в наличии оснований для медосвидетельствования. Так сказать, "понюхать" водителя именно в салоне патрульной машины", — говорит автоэксперт и юрист Сергей Смирнов. Тем не менее, в ряде случаев, связанных с составлением процессуальных документов, а, именно:

Административный протокол о задержании на основании статьи 27.4 КоАП РФ Протокол о досмотре автотранспортного средства на основании статьи 27.9 КоАП РФ Протокол об отстранении от управления автомобилем на основании статьи 27.12 КоАП РФ В завершении отметим, что попытки инспектора обвинить вас в неподчинении представителю власти неправомерны, поскольку предложение проследовать в патрульный автомобиль является не требованием и не обязанностью, но правом.