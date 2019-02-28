ФАС ограничит стоимость изготовления автономеров и СТС

Согласно проекту приказа ФАС, с 4 августа максимальная стоимость на услуги по изготовлению госномеров на машины должна составить 2 тысячи рублей; на мотоциклы, прицепы, тракторы — 1,5 тысячи рублей. Тариф на изготовление транзитных номеров на любые транспортные средства предлагается установить в размере 200 рублей. Кроме того, цена на свидетельство о регистрации транспортного средства составит 500 рублей на бумажной основе и 1,5 тысячи рублей за пластик.