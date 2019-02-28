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ФАС ограничит стоимость изготовления автономеров и СТС 

BFM.RU + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба предложила установить предельные тарифы на автомобильные номера, передает ТАСС.
Согласно проекту приказа ФАС, с 4 августа максимальная стоимость на услуги по изготовлению госномеров на машины должна составить 2 тысячи рублей; на мотоциклы, прицепы, тракторы — 1,5 тысячи рублей. Тариф на изготовление транзитных номеров на любые транспортные средства предлагается установить в размере 200 рублей. Кроме того, цена на свидетельство о регистрации транспортного средства составит 500 рублей на бумажной основе и 1,5 тысячи рублей за пластик.
Тарифы вступят в силу с августа вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств», в рамках которого россияне смогут регистрировать новые автомобили в автосалонах. При регистрации машины в ГИБДД ее новому собственнику присвоят набор из букв и цифр, однако саму металлическую пластину нужно будет заказывать у частного изготовителя.
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Бортжурнал , ДТП , ГИБДД , ФАС , ИТАР-ТАСС
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