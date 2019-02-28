И еще раз о калькуляторах ОСАГО

С учетом того, что страхование по программе ОСАГО является в России обязательным, это самый востребованный на сегодняшний день страховой продукт на российском рынке. Услуги страхования автогражданской ответственности предоставляют десятки крупных и мелких страховщиков, поэтому знакомство с условиями каждого из них может занять несколько дней.

Начиная с 2017 года каждая отечественная компания, предлагающая услуги ОСАГО, в обязательном порядке должна предоставлять клиентам возможность приобрести ОСАГО онлайн через интернет на своем официальном сайте.

В таких условиях появление специальных кредитных калькуляторов представляет собой удобный для пользователей продукт, позволяющий оперативно выбрать лучшие варианты из представленных на рынке. Больше нет необходимости просчитывать стоимость страховки на сайте каждой из страховых компаний, достаточно один раз ввести все исходные параметры, и система самостоятельно выдаст расчет стоимости страховки по десяткам компаний, остается только выбрать наиболее интересный вариант.

Работа с калькулятором предельно проста. От страхователя требуется ввести стандартный набор сведений, оказывающих влияние на стоимость полиса, включая модель авто, мощность силового агрегата, данные по всем водителям, вписываемым в страховку, особые условия, например, работу в такси, указать период страхования. После этого онлайн-калькулятор самостоятельно выполняет все расчеты, выдавая данные по страховщикам, с которыми сотрудничают создатели продукта. Чаще всего, дополнительно еще и имеются возможности сортировки полученных результатов для большего удобства.

Примером подобного калькулятора может служить сервис , позволяющий для ОСАГО онлайн рассчитать стоимость страховки в большом числе компаний. Для оформления страховки пользователю достаточно перейти по ссылке на сайт выбранного страховщика, где продолжить оформление полиса на основе стандартных правил, предусмотренных в выбранной компании.