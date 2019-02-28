Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

И еще раз о калькуляторах ОСАГО 

Allroader.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
С учетом того, что страхование по программе ОСАГО является в России обязательным, это самый востребованный на сегодняшний день страховой продукт на российском рынке. Услуги страхования автогражданской ответственности предоставляют десятки крупных и мелких страховщиков, поэтому знакомство с условиями каждого из них может занять несколько дней.
Начиная с 2017 года каждая отечественная компания, предлагающая услуги ОСАГО, в обязательном порядке должна предоставлять клиентам возможность приобрести ОСАГО онлайн через интернет на своем официальном сайте.
В таких условиях появление специальных кредитных калькуляторов представляет собой удобный для пользователей продукт, позволяющий оперативно выбрать лучшие варианты из представленных на рынке. Больше нет необходимости просчитывать стоимость страховки на сайте каждой из страховых компаний, достаточно один раз ввести все исходные параметры, и система самостоятельно выдаст расчет стоимости страховки по десяткам компаний, остается только выбрать наиболее интересный вариант.
Работа с калькулятором предельно проста. От страхователя требуется ввести стандартный набор сведений, оказывающих влияние на стоимость полиса, включая модель авто, мощность силового агрегата, данные по всем водителям, вписываемым в страховку, особые условия, например, работу в такси, указать период страхования. После этого онлайн-калькулятор самостоятельно выполняет все расчеты, выдавая данные по страховщикам, с которыми сотрудничают создатели продукта. Чаще всего, дополнительно еще и имеются возможности сортировки полученных результатов для большего удобства.
Примером подобного калькулятора может служить сервис, позволяющий для ОСАГО онлайн рассчитать стоимость страховки в большом числе компаний. Для оформления страховки пользователю достаточно перейти по ссылке на сайт выбранного страховщика, где продолжить оформление полиса на основе стандартных правил, предусмотренных в выбранной компании.
Необходимо отметить, что сила электронного полиса ОСАГО полностью соответствует бумажному полису, полученному в офисе страховщика. От автомобилиста требуется только иметь при себе распечатанную копию электронного полиса для предоставления сотрудникам ГИБДД в случае проверки документов на дороге.
Allroader.ru: последние новости
Mercedes-Benz GLC 2020 прячет почти все обновления под обшивкой Новое поколение BMW X6 показало раздутые «ноздри» Chery Tiggo 4 спешит в Россию
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Россияне пригрозили перекрыть Транссиб
Автоновости
Зажали бронетранспортеры: БТР раздавил легковушки
ДТП Статьи
Водитель автобуса заменил колесо бревном и поехал
Автоновости
Священник с дочерью погибли в ДТП под Челябинском
ДТП
ДТП с участием кортежа Додона попало на видео
ДТП
Бензин в России резко подорожал
Автоновости
Opel возвращается в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение