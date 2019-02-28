Эксперты рассказали, как «умирает» автомобильный генератор

Автомобильный генератор не всегда выходит из строя в один момент. Зачастую серьёзной поломке предшествуют несколько не заметных на первый взгляд неисправностей, сообщает «Автовзгляд» . Опытные водители обнародовали признаки «умирания» генератора.

Неисправность генератора зачастую сказывается на работе аккумулятора, уверяют специалисты. Если за последнее время автолюбителю слишком часто пришлось менять батареи, то это повод задуматься о диагностике преобразователя. По словам экспертов, если генератор подаёт слишком высокий ток, то в аккумуляторе выкипает электролит и как следствие батарея выходит из строя. Одна из распространённых причин подачи тока повышенного напряжения — поломка электронного блока реле-регулятора в генераторе.

Ещё один повод обратиться в сервис, если владелец авто заметил, что фары начали мерцать «в такт» с перепадами оборотов двигателя. Неполадки с генератором также может указывать и окончательное потускнение оптики. Это значит, что генератор не выдаёт положенную мощность, поэтому проверив преобразователь заранее, можно избежать серьёзных затрат в последующем.

Самый явный признак поломки генератора — «неугасающий» значок на приборной панели. Опытные водители предупреждают, что в этом случае резерва работы преобразователя хватит на пару десятков километров. Поэтому, водителю следует отложить дела и нанести незапланированный визит мастерам СТО, обязательно в пути отключив все электроприборы: магнитолу, фары, кондиционер.

Наконец, различные шумы из-под капота также могут сигнализировать о серьёзной неисправности генераторы. Свист предупреждает о слабом натяжении ремня, звон и шуршание свидетельствует об износе подшипников, гул говорит о замыкании обмотки статора.