Эксперты рассказали, как «умирает» автомобильный генератор 

Автомобильный генератор не всегда выходит из строя в один момент. Зачастую серьёзной поломке предшествуют несколько не заметных на первый взгляд неисправностей, сообщает «Автовзгляд». Опытные водители обнародовали признаки «умирания» генератора.
Неисправность генератора зачастую сказывается на работе аккумулятора, уверяют специалисты. Если за последнее время автолюбителю слишком часто пришлось менять батареи, то это повод задуматься о диагностике преобразователя. По словам экспертов, если генератор подаёт слишком высокий ток, то в аккумуляторе выкипает электролит и как следствие батарея выходит из строя. Одна из распространённых причин подачи тока повышенного напряжения — поломка электронного блока реле-регулятора в генераторе.
Ещё один повод обратиться в сервис, если владелец авто заметил, что фары начали мерцать «в такт» с перепадами оборотов двигателя. Неполадки с генератором также может указывать и окончательное потускнение оптики. Это значит, что генератор не выдаёт положенную мощность, поэтому проверив преобразователь заранее, можно избежать серьёзных затрат в последующем.
Самый явный признак поломки генератора — «неугасающий» значок на приборной панели. Опытные водители предупреждают, что в этом случае резерва работы преобразователя хватит на пару десятков километров. Поэтому, водителю следует отложить дела и нанести незапланированный визит мастерам СТО, обязательно в пути отключив все электроприборы: магнитолу, фары, кондиционер.
Наконец, различные шумы из-под капота также могут сигнализировать о серьёзной неисправности генераторы. Свист предупреждает о слабом натяжении ремня, звон и шуршание свидетельствует об износе подшипников, гул говорит о замыкании обмотки статора.