На новой Lada Granta FL изменили принцип работы центрального замка

АвтоВаз обновил бестселлер российского рынка Lada Granta FL. Машина стала свежее выглядеть и после обновления автолюбители заметили, что центральный замок автомобиля стал работать иначе.

Основное отличие заключается в том, что во время включенного зажигания, двери в автомобиле автоматически не закрываются, а это приходится делать вручную, что не всегда удобно и безопасно.

Автоэлектрики разобрались, как исправить это и вернуть алгоритм работы, как на старой модели.

Автолюбители разобрались с электронными схемами и выяснили, что за работу центрального замка отвечает блок управления, расположенный над монтажным блоком. Первым делом необходимо просто вытащить из разъема контакт под номером 7, сразу после этого замок начнет работать по старому, но при таком исполнении перестают работать электроподъемники и регулировка наружных зеркал.

Для восстановления полностью нормальной работы всех электроприборов и замков, на реле ЭСП просто нужно замкнуть контакты 87 и 30, после этого все устройства будут работать в штатном режиме, в том числе и исправлена работа центрального замка в автомобиле.

Более подробное описание, как произвести изменение в работе электронных систем, смотрите в видео.