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Чем водителю грозит «пробуксовка» на светофоре 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Дерзкая долгая пробуксовка спортивных (и не только) автомобилей перед стартом на светофоре не только действует на нервы водителям в потоке, но и привлекает внимание инспекторов ГИБДД к «лихачам», сообщает «Автовзгляд». Эксперты разобрались, что грозит гонщикам за такие «понты».
Аналитики перебрали положения не только правил дорожного движения, но также заглянули в административный и даже уголовный кодекс. Поначалу действия автолюбителей, любящих погазовать на старте, эксперты пытались квалифицировать при помощи правила, определяющего опасное вождение. Однако, в положении ПДД говорится об «агрессивном» перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении и т.д. О «пробуксовке» и стремительном разгоне — ни слова.
Не удастся лихача привлечь и за нарушение закона о тишине, поскольку шуметь автомобилистам запрещено только на придомовых территориях. Поэтому за оглушительный визг покрышек при разгоне водителю ничего не грозит.
Бессилен против гонщиков и Уголовный кодекс. Под действия таких водителей более-менее подходит статья о «хулиганстве», но на практике автолюбителя за «грубое нарушение общественного порядка» привлечь невозможно.
Впрочем, у сотрудников ГИБДД всё же есть способ наказать дерзких автомобилистов. Зачастую водители, пробуксовывающие на старте, стремятся побыстрее набрать скорость и оторваться от потока. В таких случаях большинство автолюбителей не смотрит на спидометр и не соблюдает скоростной режим. В этот момент на их пути может появиться инспектор, который выпишет нарушителю штраф за превышение скорости.
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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