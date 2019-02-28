Может ли ГИБДД проверить документы у водителя в припаркованном авто

«Автовзгляд» Автолюбитель, находящийся за рулём припаркованного авто с заглушённым двигателем по закону не является водителем, но, если потребуется, сотруднику ГИБДД всё же стоит предъявить документы, пишет

Вывод о том, что человек за рулём автомобиля, стоящего на парковке, не является водителем можно сделать, изучив п.1.2 ПДД, согласно которому человек должен «управлять каким-либо транспортным средством». Однако, эксперты уточняют, правило работает только в случае, если двигатель машины заглушен. В этом случае автолюбитель не обязан предъявлять водительское удостоверение сотруднику ГИБДД.

Другое дело, когда речь идёт о возможном нарушении, которое водитель совершил при заезде на парковку, а автоинспектор требует права, чтобы составить протокол.

Впрочем, даже если не было никакого нарушения, игнорировать общения с сотрудниками ГИБДД не стоит, уверяют специалисты. Автоинспектор, как и любой другой полицейский, наделён полномочиями потребовать у любого гражданина документ, удостоверяющий личность, кроме того правоохранитель в праве потребовать документы на машину — вдруг авто угнанное.

Опытные водители уверяют, что, если все документы в порядке, можно даже выпивать за рулём стоящего авто с заглушенным двигателем. Впрочем, бывают случаи, когда и в этих ситуациях правоохранители пытаются лишить расслабившегося автомобилиста водительского удостоверения. Тогда, справедливость, по словам экспертов, придётся восстанавливать через суд.