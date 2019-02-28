Kia обновила гибридный кроссовер Niro

Продажами гибридного семейства Niro в Kia весьма довольны: с появления кроссовера на рынке в 2016 году своих владельцев нашли уже более 270 000 вседорожников. А обновление Niro спровоцировано не только жизненным циклом, но и выходом полностью электрической версии кроссовера.

Задачей обновления стала, по большому счету, подгонка экстерьера гибридных Kia Niro под стиль, заданный электрическим вседорожником. Именно у него позаимствована идея оформления новых бамперов гибрида с оригинальными ходовыми огнями в виде "двойной стрелы". Кроме того, гибриды получили новую головную оптику и модернизированный задний бампер.

В интерьере корейского кроссовера теперь применяются новые материалы отделки, причем покупателям предоставляется возможность индивидуализации салона: производитель предлагает на выбор варианты его двуцветного оформления. Кроме того, оснащение салона обновленного Kia Niro отличают, в соответствии с сегодняшними трендами, 10-дюймовый монитор мультимедийной системы и 7-дюймовый экран приборной панели.

Гибридный Kia Niro выпускается в двух вариантах. Оба они оснащаются силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового мотора, но "обычный" гибрид комплектуется 1,56-киловаттной батареей, а версия с возможностью подзарядки аккумуляторов от стороннего источника — уже 8,9-киловаттной. Такой Kia Niro может проехать на электротяге до 65 км в городских условиях.

Продажи обновленного кроссовера в странах Европы стартуют во втором квартале нынешнего года. Планов по продаже Niro в России у Kia пока нет: в компании считают, что рынок гибридного транспорта в нашей стране еще не сформировался.