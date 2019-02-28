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Mercedes отзывает в России С-Class 

CarClub 3 часа назад
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz объявил отзывную кампанию для 1080 автомобилей С-класса текущего поколения. Они были проданы российскими дилерами в 2018-2019 годах.
На этих машинах функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, может не соответствовать спецификации. Сервисмены обновят ПО системы стабилизации, дабы исключить ошибки в ее работе.
Представители марки Mercedes уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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