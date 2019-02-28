Mercedes отзывает в России С-Class

Mercedes-Benz объявил отзывную кампанию для 1080 автомобилей С-класса текущего поколения. Они были проданы российскими дилерами в 2018-2019 годах.

На этих машинах функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, может не соответствовать спецификации. Сервисмены обновят ПО системы стабилизации, дабы исключить ошибки в ее работе.

Представители марки Mercedes уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.