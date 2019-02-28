Mitsubishi представила коммерческий внедорожник Shogun Sport Commercial

Mitsubishi Shogun Sport Commercial отказывается от задних сидений в пользу дополнительного места в багажнике.

Mitsubishi выпустила новую версию внедорожника Shogun Sport в Великобритании, предназначенную для бизнеса и торговли.

Прочный 4x4 образно назван Shogun Sport Commercial. Эта модель имеет тот же визуальный облик, как и его внедорожный собрат, на котором он основан. В этой версии задние боковые окна идут с затемнением и автомобиль жертвует пятью из семи сидений, чтобы создать грузовое пространство с плоским дном.

Пространство для груза — около 1,9 метра, а место между арками задних колес имеет метр длины. Высота грузового пространства от потолка до пола составляет 1,04 метра, что выдает вам общую емкость 1488 литров. Как бы не было удивительно, но объем тот же, как и в обычном Shogun Sport с сложенными задними сиденьями.

С места водителя автомобиль более или менее идентичен своему пассажирскому донору. Новичок основан на превосходной версии «4», поэтому вы получаете мультимедийную систему с сенсорным экраном и системой подключения смартфонов Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектацию входит кнопочный запуск, кожаные сиденья с подогревом и камера на 360 градусов, которая дает вам вид сверху вниз на автомобиль и вокруг. Также в комплекте идет звуковая система на 510 Вт и разъемы для зарядки USB-устройств, а также трехконтактный разъем в центральной консоли.

Визуально он будет похож на Shogun Sport 4 благодаря черным оконным покрытиям и 18-дюймовым легкосплавным дискам. Предлагается такой же комплект безопасности с автономным экстренным торможением, чтобы помочь предотвратить или смягчить надвигающуюся аварию, и контролировать мертвую зону.

Под корпусом, как Shogun Sport, так и его коммерческий брат имеют много общего с пикапом Mitsubishi L200 . Общие черты включают жесткое лестничное шасси и 2,4-литровый турбированный дизельный двигатель мощностью 178 л.с.

В результате Shogun Sport Commercial имеет возможность буксировки прицепов весом до 3,1 тонн и загружать багажник на общую массу около 600 кг. При пустом грузовом отсеке автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 11 секунд и развивает максимальную скорость 180 км/ч.

Shogun Sport Commercial унаследовал стандартную внедорожную способность Shogun Sport, с низким передаточным отношением, блокируемыми задними и межосевыми дифференциалами, а также контролем спуска по склону — все это входит в стандартную комплектацию.

Он также поставляется с системой Mitsubishi Super Select II 4WD, которая позволяет водителю выбирать настройки с помощью переключателя местности. Таким образом, автомобиль можно настроить для движения по гравию, грязи/снегу, песку или камням.

Коммерческая версия также наследует отчасти и цены Shogun Sport, начальная цена стартует с 43 200 долларов США.