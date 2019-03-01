Автомобилист придумал способ снизить число штрафов с камер

Пользователь сети под ником Roman S рассказал, как ему удаётся обманывать «камеры», установленные на европейских улицах. Всё благодаря хитрому сочетанию цифр и букв на регистрационном знаке — Z7Z7Z7Z7.

блоге на Drom.ru, где мужчина рассказывает о преимуществах и недостатках приобретённого Mercedes, есть запись о получении госномера. Водитель отметил, что в Чехии за 400 евро автовладелец вправе сам выбирать понравившееся сочетание букв и цифр. Roman S выбрал «Z7Z7Z7Z7». По его словам, такой знак «плохо читается сканером».

«Вместо некоторых "Z" сканер видит "2". Иногда даже вопросительные знаки появляются», — заявил водитель, демонстрируя билет, оставшийся после платной парковки, где номер машины автоматически считывается прибором.

Впрочем в одном из последних постов мужчина заявил, что ему всё таки «пришёл первый штраф с камер». По его словам, в случаях, когда номер не определяется автоматической системой, информация передаётся напрямую сотрудникам для принятия решения по ситуации. «Ручное определение» заняло три месяца и две недели. В результате за мелкое нарушение, которое зачастую карается штрафами размером 8-10 евро, автолюбителю пришло постановление о взыскании сразу 20 евро.