Топ-7 средств самообороны, разрешённых к хранению в автомобиле

В случае опасности большинство автомобилистов хватаются за монтировку, гаечный ключ или балонник. Эксперты портала «РуДороги» составили список более действенных средств, которые российские законы позволяют перевозить и хранить в машине.

Во главе списка — газовый баллончик. Он давно доказал свою эффективность, обезвреживая противника на 5-15 минут. Пока оппонент пытается протереть глаза и справиться с кашлем у автолюбителя есть предостаточно времени, чтобы уехать подальше от опасности.

На втором месте — электрошокер. Чтобы им воспользоваться, водителю придётся подпустить соперника на расстояние вытянутой руки. При этом прибор может оказаться совсем бесполезным, если противников — несколько.

Когда водителю противостоит группа оппонентов, поможет прибор для отпугивания собак — «Антидог». Внешне он напоминает травматический пистолет «Оса», однако, выстрел из него может только ослепить и оглушить соперников. Во время использования стреляющему рекомендуется зажмуриться самому, чтобы не потерять ориентацию в пространстве.

В некоторых случаях напугать соперника может и обыкновенный нож. Главное, уверяют эксперты, убедиться, что длина лезвия не относит его к разряду холодного оружия.

Любителям оружия посерьёзнее можно взять с собой травматический пистолет, разумеется, заранее оформив на него все разрешительные документы. Не стоит забывать и о прописанных правилах его использования: запрещается стрелять в шею и голову с расстояния менее 1 метра, а также «палить» в женщин, детей и инвалидов, если только речь не идёт о самообороне.

Далее — бейсбольная бита, некогда одно из самых популярных средств самозащиты. Теоретически возить её в салоне «под рукой» не запрещено, однако, полицейские иногда просят убрать её в багажник. Специалисты напоминают, что водитель вправе отказаться от настойчивой рекомендации.

Наконец, отбиться от хулиганов можно даже при помощи сапёрной лопатки. Внешне она может и выглядит не слишком устрашающе, однако, многие знают, насколько остро она бывает заточена, поэтому не рискуют идти грудью на, казалось бы, обычный садовый инвентарь.