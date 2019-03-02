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Автоэксперты рассказали, как избавить от «косяков» кожаный салон 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
От царапин или следов, оставленных непотушенной сигаретой, кожаный салон могут спасти профессионалы на СТО. Но «Автовзгляд» недоумевает, зачем кому-то платить, если всё можно сделать самому.
Речь идёт о салонах, выполненных из современного аналога натуральной кожи — экокожи. Этот материал получается путём нанесения слоя полиуретана на ткань. Эксперты уверяют, чем толще слой, тем долговечнее материал. Однако, даже самая прочная экокожа не застрахована от появления на ней царапин и следов от сигарет.
Специалисты, сталкиваясь с масштабными повреждениями, зачастую предлагают автовладельцу перешить сегмент сидения или обшивки, подобрав материал, схожий по цвету и текстуре. С небольшими недостатками бывшего в употреблении салона профессионалы борются при помощи «жидкой кожи» — полимерной смеси на основе спирта и воды с добавлением каучуковых смол. Впрочем, опытные водители уверяют, что в таком ремонте нет ничего сложного и для обывателя.
Эксперты советуют приобретать средства для ремонта мебели. Они стоят дороже, но эффект от них выглядит куда более впечатляющим, чем от автомобильных аналогов.
Способ применения в каждом случае не изменен: жидкую кожу необходимо нанести на царапину или заплатку (если повреждение глубокое), предварительно подклеив на обратную сторону обшивки плотный материал. Наносить средство нужно тонким слоем, затем дать высохнуть в течение нескольких часов. Результат, по словам экспертов, удивит даже самых стойких скептиков.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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