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В Москве изобретён новый способ «бесплатной» парковки 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Фото: pikabu.ru
Пользователь портала Pikabu стал свидетелем «нового слова» в парковке автомобилей в центре Москвы. Два водителя поставили свои машины на платной стоянке максимально близко друг другу, полагая, что спецтехника не сможет эвакуировать авто.
На снимке изображены Peugeot и Mazda, припаркованные в Стремянном переулке около университета имени Плеханова. При этом на первый взгляд, кажется, что машины соприкасаются бортами.
«Они не притерлись. Расстояние около пары сантиметров между машинами. Стояли так больше часа», — заявил автор поста.
О том, что это способ не платить за парковку, говорит тот факт, что номера на обеих машинах перевёрнуты. Таким образом, автоматическая система фиксации нарушений не сможет определить номер автомобиля. При этом отмечается, что выписать штраф за нечитаемые номера сотрудник ГИБДД может водителю, если остановить его во время движения. Стоянка с нечитаемыми знаками не запрещена законом. Автор статьи также предположил, что машины специально припаркованы «впритирку» друг к другу, чтобы спецтехника не смогла эвакуировать автомобиль, опасаясь повредить рядом стоящую машину.
Впрочем, пользователи отмечают, что от возможной эвакуации этот способ парковки не спасёт, поскольку «эвакуаторщики прекрасно за два боковых колеса оттаскивают машину в бок» и затем спокойно помещают авто на борт.
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Бортжурнал , Peugeot , Mazda , ГИБДД
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