Способы исправить повреждения кожаного салона

Каждый владелец транспортного средства с кожаным салоном, хоть раз в жизни сталкивался с царапинами, оставленными кнопками джинсов, потертостью, трещинами или следами от сигарет.

Салоны современных автомобилей перетягивают не кожей, а её аналогом-экокожей. Она изготавливается при помощи нанесения слоя полиуретана на поверхность ткани. Конечно же, материал будет долговечнен в том случае, если нанесен толстый слой. Однако, автопроизводители в последнее время экономят на качестве материала, да и самая прочная обшивка не застрахована от механических повреждений.

Отдавая транспортное средство для ремонта специалистам, зачастую они, в случае большого повреждения, советуют перетянуть часть сидения. Во всех остальных ситуациях обшивку восстанавливают при помощи "жидкой кожи". Это состав, в который входит каучуковая смола, спирт и вода. Увидевшие такой способ ремонта салона водители говорят, что ничего сложного в нём нет и можно выполнить самостоятельно.

Первым делом необходимо обезжирить поврежденную поверхность. С другой стороны обшивки наклеить прочный материал. Далее нанести на царапину или трещину смесь жидкой кожи тонким слоем. Подождать несколько часов до полного высыхания средства.

Специалисты советуют покупать средство, которое используют для ремонта мебели. Оно немного дороже автомобильных аналогов, но имеет лучший эффект и работа впечатлительнее смотрится.