«Чистильщики», глушилки, фургон с «ядерной кнопкой». Как ездят президенты

В Ханое завершился американо-северокорейский саммит. Город приходит в себя после многокилометровых пробок, вызванных перемещениями кортежей Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Внимание СМИ по традиции привлекли подтянутые высокие охранники, бежавшие бодрой трусцой рядом с автомобилем лидера КНДР. Такие эффектные детали заметны всем. Но в "автомобильном этикете" первых лиц страны есть и другие неписаные правила.

Загадочные люди

Приехав на станцию Донг-Данг на специальном бронепоезде, Ким Чен Ын пересел в черный лимузин. До столицы Вьетнама оставалось 120 километров пути. А последние несколько сотен метров до места встречи машину окружали 12 бегущих охранников. Ранее их уже видели рядом с автомобилем "любимого руководителя" на саммите в Сингапуре.

О том, что это за телохранители-стайеры, западным СМИ рассказал приглашенный эксперт Корейского института США (подразделения Университета Джона Хопкинса Майкл Мэдден . По его словам, это сотрудники так называемого Отдела № 6, или Главного управления адъютантов. Сюда их определяют после службы в армии.

Будущий телохранитель должен обладать прекрасными физическими данными, стопроцентным зрением и быть одного роста с северокорейским лидером. Среди обязательных навыков — умение метко стрелять и владение боевыми искусствами. Отвечающих этим требованиям тщательно проверяют органы госбезопасности . Спецслужбы изучают биографии всех родственников до второго колена. Прошедшие через сито отбора станут долго учиться, преодолевая серьезные физические и психологические испытания.

Многие отмечают, что охранники Ким Чен Ына сильно отличаются от телохранителей его отца: во-первых, их меньше, во-вторых, по словам журналистов, у них более дружелюбные лица. Что касается дресс-кода — секьюрити носят либо френчи в стиле партийного руководства, либо черные костюмы и галстуки, как их западные коллеги.

Бдительные охранники сопровождают и знаменитый поезд Ким Чен Ына. На всем пути следования состава через каждые сто метров вдоль путей стоят часовые. Мэдден рассказывает, что, в отличие от других мировых лидеров, только у главы КНДР есть трехуровневая структура личной безопасности.

Состав, на котором путешествует первый секретарь Трудовой партии Кореи, — бронированный. Все, что с ним связано, окутано тайной. Известно только, что нынешние вагоны созданы по советским лекалам. В отличие от поезда Ким Чен Ира , на котором тот в 2001 году по Транссибу приезжал на встречу с Владимиром Путиным , в составе Ким Чен Ына, нашпигованном электроникой, появились современные кондиционеры, плазменные телевизоры и охранные системы.

Машины особого назначения

Отправляясь на зарубежные встречи, главы государств и правительств обычно берут с собой собственные автомобили. Так, машины президента Владимира Путина перевозят грузовым бортом спецотряда "Россия". Во время одного из визитов российского лидера в австрийскую столицу в кортеже насчитывалось несколько десятков машин и порядка десяти мотоциклов. Последние, правда, принадлежали в основном австрийской полиции.

Зачастую власти города, где проходит та или иная встреча, перекрывают уличное движение, доставляя водителям немало неудобств. Впрочем, в некоторых случаях это невозможно. Например, в густонаселенных странах Южной Азии власти не решаются это делать, опасаясь народного гнева.

Когда кортеж Владимира Путина следует по городам России, передний номерной знак снимается из соображений безопасности, однако сзади автомобиля он остается — чтобы охрана главы государства понимала, в какой именно машине он находится. Такая традиция появилась еще в годы правления Иосифа Сталина.

Официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) России Сергей Девятов в своих книгах рассказал, как в это ведомство попадают сотрудники. По его словам, нельзя целенаправленно прийти и поступить на службу именно в Гараж особого назначения (ГОН). Вначале кандидаты проходят серьезный отбор, поступают на службу в ФСО и начинают работать в транспортном управлении. На протяжении всего этого времени они подвергаются тщательной проверке. А попасть в Гараж можно только после того, как сдашь сложные экзамены. Нужно не просто уметь водить машину, но и делать это в экстремальных условиях. Например, управлять автомобилем и одновременно вести прицельную стрельбу.

Глушилки, "кукушка" и фургон для "ядерной кнопки"

Американцы тоже привозят с собой автомобили президентского кортежа. Он обычно состоит из 30-40 разных машин и мотоциклов. Лимузины, внедорожники и фургоны сопровождения (спецназ, машины-глушилки, "кукушка" со средствами правительственной связи и даже особый фургон для перевозки "ядерной кнопки") — многие в шутку называют эту колонну Белым домом на колесах. Чтобы доставить всю технику в пункт назначения, используют военно-транспортные самолеты. Например, когда главе государства нужно во время избирательной кампании за один день посетить три города, то в каждый из них заранее отправляют по отдельному самолету со специальным конвоем.

За несколько секунд до появления основной части кортежа по улицам проезжают полицейские машины и мотоциклы с целью предварительной разведки. Их называют "маршрутный автомобиль", "пилотная машина" и "чистильщики", за ними следует "ведущий автомобиль". Только после этого появляется бронированный лимузин президента США. Американские СМИ рассказывают, что он напичкан такими хитроумными системами, как система очистки воздуха на случай газовой атаки, снабжен запасом крови для переливания (с группой крови главы государства), приборами инфракрасного видения и другими суперсовременными разработками.

С обеих сторон машину президента сопровождают запасные лимузины. На них ставят те же номера, что и на авто главы государства, — чтобы запутать организаторов возможного покушения.

Президент США Дональд Трамп, известный своим непростым характером, категорически отказался использовать "Зверей" — лимузины, построенные специально для его предшественника Барака Обамы . Впрочем, несмотря на отказ Трампа ездить на этих автомобилях, дизайн и оснащение его новых машин не изменились.

Президента везде сопровождает огромный штат сотрудников спецслужб, а также специальные самолеты и вертолеты. Как подсчитали американские журналисты, ежегодно поездки первого лица обходятся бюджету как минимум в 350 миллионов долларов.