Сроки замены свечей зажигания

Если посмотреть назад хотя бы на десятилетие назад, то можно увидеть, что замена свечей зажигания проводилась в тот момент, когда свечи переставали работать окончательно.

Но в настоящее время ситуация немного поменялась, так как это расходный материал, то достаточно посмотреть в руководство по эксплуатации собственного автомобиля, где сказано с какой периодичностью необходимо менять свечи зажигания.

На срок службы и работоспособность свечей зажигания влияет материал из которого они изготовлены. Опытные исследования показали, что свечи, выполненные из платины необходимо менять с периодичностью в 50 000 км. В два раза дольше должны продержаться иридиевые свечи, которые необходимо заменить через 100 000 км. Но в большинстве случаев, свечи подлежат замене уже через 20 000 км пробега, даже не смотря на то, что производитель заявляет работоспособность на 50 000 км.

Процедура контроля состояния свечей зажигания не очень сложная с которой справится даже самый неопытный, начинающий автолюбитель. Следите за состоянием электрода на свечи. В случае уменьшения зазора, нестабильности искры и появления нагара необходимо заменить свечу.

Многие прибегают к хитрости и самостоятельно очищают нагар на свечах не считая при этом, что покупка новых свечей накаливания это необходимая процедура. На самом деле это заблуждение, которое в последующем подведет автомобилиста. Автомобиль попросту не заведется, либо увеличится расход топлива, а мощность мотора упадет. Нужно ли выполнять процедуру по замене свечей зажигания регулярно — однозначно нужно.

Замена свечей зажигания необходимая процедура, которая позволит избежать непредвиденных ситуаций на дорогах. Совет многих сервисных центров заключается в том, чтобы менять свечи в одно и тоже время, это позволит запомнить и не пропустить период замены, желательно в период поздней осени, либо в начале зимы. Одновременно можно провести процедуру замены масла в двигателе. Данные мероприятия позволят перезимовать более в стабильных условиях, избежать непредвиденных ситуаций после холодной ночи, при запуске автомобиля.