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Советы по уходу за автомобильным аккумулятором 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Аккумулятор является одним из главных узлов в автомобиле. Однако он неизбежно выходит из строя и его приходится менять. Специалисты поделились на этот счет своими рекомендациями.
Даже батарея на новой машине со временем исчерпывает свой ресурс. Для этого существует несколько причин. Первая из них заключается в образовании сульфата свинца вследствие естественных химических реакций.
Налет перекрывает пластины и не дает нормально функционировать устройству. Поэтому целесообразно проводить периодическую профилактическую чистку.
Существенно сокращает срок службы аккумулятора его полная разрядка. Причиной этому может стать езда в холодную погоду или потеря контактов на клеммах.
О том, что потенциал батареи подходит к концу, часто свидетельствуют проблемы при запуске автомобиля. Задуматься следует и в том случае, когда фары начинают самопроизвольно мигать.
Если происходит замена масла или незамерзающей жидкости, следует обратить внимание и на аккумулятор. Когда зеленый поплавок на нем пропал или вместо него появился красный, то пришло время для замены.
Эксперты говорят, что стандартный срок службы у аккумуляторов составляет примерно 5-6 лет. Но при бережном отношении время можно продлить еще на треть.
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Бортжурнал
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