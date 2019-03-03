Советы по уходу за автомобильным аккумулятором

Аккумулятор является одним из главных узлов в автомобиле. Однако он неизбежно выходит из строя и его приходится менять. Специалисты поделились на этот счет своими рекомендациями.

Даже батарея на новой машине со временем исчерпывает свой ресурс. Для этого существует несколько причин. Первая из них заключается в образовании сульфата свинца вследствие естественных химических реакций.

Налет перекрывает пластины и не дает нормально функционировать устройству. Поэтому целесообразно проводить периодическую профилактическую чистку.

Существенно сокращает срок службы аккумулятора его полная разрядка. Причиной этому может стать езда в холодную погоду или потеря контактов на клеммах.

О том, что потенциал батареи подходит к концу, часто свидетельствуют проблемы при запуске автомобиля. Задуматься следует и в том случае, когда фары начинают самопроизвольно мигать.

Если происходит замена масла или незамерзающей жидкости, следует обратить внимание и на аккумулятор. Когда зеленый поплавок на нем пропал или вместо него появился красный, то пришло время для замены.

Эксперты говорят, что стандартный срок службы у аккумуляторов составляет примерно 5-6 лет. Но при бережном отношении время можно продлить еще на треть.