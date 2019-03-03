10 пунктов ПДД, которые нарушают все

Дорожный закон многие водители стараются не нарушать.

Культура поведения на дороге в последнее время существенно увеличилась. Тем не менее, некоторые положения Правил дорожного движения нарушаются без осознания самого факта.

Не сложно выделить 10 пунктов дорожного закона, о которых многие владельцы авто даже не задумываются:

Пункт 2.7. Водителю запрещено управлять ТС в болезненном или утомленном состоянии. Критерии болезненного состояния размыты и нередко даже на прием к врачу человек за рулем приезжает с простудным заболеванием, или с высокой температурой. А кто отдает себе отчет о длительности отдыха за истекшие сутки?

П. 7.1 и 7.2. При вынужденной остановке водитель обязан включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки. В случае «имитации» неисправности владельцы транспорта никогда не выставляют дополнительно знак. Ведь они знают, что через короткий интервал уедут с места остановки.

П. 8.4. При «одиночном» перестроении водитель должен предоставлять преимущество «коллеге» по потоку. Само не предоставление преимущественного права трудно доказуемо.

П. 8.5. Перед поворотом направо (налево) следует занять крайнее положение.

П. 9.10. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала отходит на второй план в условиях 10-бальных пробок.

Раздел 10. Каждый водитель превышает установленные скоростные ограничения. Пусть и делает это при движении со скоростью потока.

П. 11.1. Кто из шоферов не сможет припомнить историю, когда совершал рискованный обгон и заканчивал его с замиранием сердца.

П.17.2. Транзитное движение через дворовую территорию с целью объехать пробку — чем не выход из сложной ситуации. Тем более, что доказать это очень непросто.

Знак 3.26. Кто из сидящих людей за рулем не сигналил, когда перед ними на светофоре зазевался сосед.

П. 23.4. При перевозке выступающего груза водители обычно обходятся красной тряпочкой для его обозначения. Ведь знак «Крупногабаритный груз» еще изготовить нужно.

Любой из шоферов назовет и свои пункты дорожного закона, которые периодически нарушает. Тем более что не всегда ПДД в полном виде удается держать в памяти.