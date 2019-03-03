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ТОП-3 самых некрасивых автомобиля 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Дизайн машины является непременным ее атрибутом. В то же время фантазии конструкторов в некоторых случаях экстравагантны и оставляют желать лучшего.
Эксперты подобрали автомобили, которые вполне заслуживают эпитета «уродливый». Вот эта тройка по субъективному мнению специалистов.
На первом месте расположился дебютный внедорожник Aztek от Pontiac. Машина вышла на рынок в 2000 году, но вопреки ожиданиям не нашла отклика у покупателя и обернулась провалом. Поклонники сериала «Во все тяжкие» наверняка вспомнят, что на Aztek передвигался главный персонаж.
Вторая позиция у южнокорейского минивэна SsangYong Rodius. Автомобиль выпускали целых 8 лет — с 2004 по 2012 года. Дизайнер представлял свой автомобиль как яхту на колесах. Однако видимо что-то пошло не так.
На третью строчку репортеры поместили Fiat Multipla. Эту модель также можно отнести к долгожителям, поскольку она сходила с конвейера в 1998 — 2010 годах.
Сразу же представитель Fiat не смог похвастаться высоким спросом. Поэтому конструкторы решили отказаться от альтернативного дизайна. Поэтому Multipla.со временем вынужденно обрел привычные для Fiat очертания.
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Бортжурнал , SsangYong Rodius , Pontiac , Fiat , SsangYong , Fiat Multipla
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