ТОП-3 самых некрасивых автомобиля

Дизайн машины является непременным ее атрибутом. В то же время фантазии конструкторов в некоторых случаях экстравагантны и оставляют желать лучшего.

Эксперты подобрали автомобили, которые вполне заслуживают эпитета «уродливый». Вот эта тройка по субъективному мнению специалистов.

На первом месте расположился дебютный внедорожник Aztek от Pontiac . Машина вышла на рынок в 2000 году, но вопреки ожиданиям не нашла отклика у покупателя и обернулась провалом. Поклонники сериала «Во все тяжкие» наверняка вспомнят, что на Aztek передвигался главный персонаж.

Вторая позиция у южнокорейского минивэна SsangYong Rodius . Автомобиль выпускали целых 8 лет — с 2004 по 2012 года. Дизайнер представлял свой автомобиль как яхту на колесах. Однако видимо что-то пошло не так.

На третью строчку репортеры поместили Fiat Multipla. Эту модель также можно отнести к долгожителям, поскольку она сходила с конвейера в 1998 — 2010 годах.

Сразу же представитель Fiat не смог похвастаться высоким спросом. Поэтому конструкторы решили отказаться от альтернативного дизайна. Поэтому Multipla.со временем вынужденно обрел привычные для Fiat очертания.