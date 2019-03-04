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Hyundai и Kia отзывают 533 тысячи авто из-за возможности возгорания 

Прайм + ещё 3 5 часов назад
Фото: © AP/ Lee Jin-man
Свыше полумиллиона машин отзывают в США сразу два корейских производителя — Hyundai и Kia, сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения.
Причина отзыва — возможное возгорание двигателя из-за утечки масла.
Отзыву подвергнутся 378 тысяч машин Kia Soul, которые были проданы с 2012 по 2016 годы, и Kia Sportage 2011-2012 года выпуска. У Hyundai речь идет о модели Tucson 2011-2013 года выпуска — будет отозвано также 155 тысяч экземпляров.
На каждую модель автомобиля будет создана отдельная отзывная кампания.
Помимо устранения неполадок в двигателях корейские автогиганты Kia и Hyundai выпустят обновление для своего программного обеспечения. Это коснется более чем 3,7 млн машин, которые не были отозваны, с целью дополнительной защиты двигателя от повреждений. Также будет предложена дополнительная расширенная гарантия, которая будет распространяться на повреждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
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Бортжурнал , Hyundai , Kia Sportage , Kia , Kia Soul
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