В Чечне появится «Женское такси» 

Автокомпания будет обслуживать только женщин.
Об этом сообщается на странице в Instagram арабского инвестиционного фонда имени шейха Зайеда, работающего в Чечне.
«Женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулём такого такси будут сидеть соответственно женщины. Кредитный комитет фонда одобрил проект», — говорится в сообщении. Служба такси будет носить название «Мехкари», в переводе с чеченского «девушки». Как отмечает РИА Новости, женщины за рулём в Чечне уже не редкость, однако таксисток в республике можно встретить нечасто. Многие женщины отказываются от услуг перевозчиков из-за религиозных норм, запрещающих женщинам передвигаться в одной машине с посторонним мужчиной.