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Москвичи пересели с ВАЗов на подержанные «Мерседесы» 

Авторамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Аналитики "Автостата" изучили предпочтения жителей столицы на вторичном авторынке и назвали самые востребованные бренды.
По итогам января 2019 года в Москве было совершено 16,7 тыс. сделок по продаже легковых автомобилей с пробегом. Рейтинг среди марок возглавил Mercedes, который сместил с первой строчки отечественную Lada. "Лада" в свою очередь не попала даже в первую тройку и закрепилась на четвертом месте.
Топ-10 марок по продажам на вторичном рынке в Москве:
Как сообщал "Авторамблер", ранее Российская ассоциация дилеров привела статистику, согласно которой от 10% до 30% подержанных автомобилей в России — со скрученным пробегом.
В качестве меры по борьбе с таким видом мошенничества дилеры предложили вносить информацию о пробеге машины в полисы ОСАГО и обновлять ее раз в год.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , BMW , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Skoda , Ford
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