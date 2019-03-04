«Козелок» UAZ Hunter уже не по карману за 723 000 рублей

С недавних пор отечественный UAZ Hunter перекочевал в сегмент легких грузовиков, чтобы избежать необходимости оснащать устаревший автомобиль подушками безопасности (и правда, зачем они, ведь в этом случае пришлось бы вносить какие-то изменения в конструкцию).

Тем не менее производителю не удалось избежать необходимости дополнительного оснащения автомобиля системами ABS и ЭРА-ГЛОНАСС, призванными повысить уровень безопасности для пассажиров (теперь их точно найдут после аварии). Каких-нибудь других изменений перевод автомобиля в новый класс, за исключением появления цельной балки для мостов, не принес.

Между тем, стала известна цена обновленного Хантера, который теперь по всем документам проходит в качестве УАЗ-2924 (ранее был УАЗ-3151). Появление новых систем сделало устаревший внедорожник дороже сразу на 45 тысяч рублей. Теперь UAZ Hunter со 135-сильным 2.7-литровым мотором и механической трансмиссий оценивается на рынке в 732 тысячи рублей, существенно превосходя по этому показателю Lada 4x4.

Опционально предлагается блокировка дифференциала, доступная за 39 тысяч рублей.

Напомним, что первоначально от выпуска модели планировали отказаться еще несколько лет, но вместо этого производитель получил новый ОТТС, разрешающий выпускать утилитарный внедорожник в течение следующих трех лет.