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Mercedes-AMG представил последний S-Class с двигателем V12 

Motor.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz представила последнюю серию Mercedes-AMG S-Class с двигателем V12. Особое издание S 65 под названием Final Edition получило расширенный список стандартного оборудования и лимитированный тираж в 130 экземпляров.
Седан Mercedes-AMG S 65 Final Edition предлагается в эксклюзивном глянцевом черном Obsidian Black в сочетании с декором и 20-дюймовыми колесами цвета «матовая бронза». Дополняются облик спецверсии эмблемы AMG на задних стойках и глянцевые черные насадки на выхлопные трубы.
Салон S 65 Final Edition обтянут в черную наппу с контрастной прострочкой, элементы декора выполнены из углепластика с тонкими нитями цвета меди. На центральной консоли установлена табличка с указанием номера автомобиля с серии.
В список оснащения Mercedes-AMG S 65 Final Edition входит меняющая степень прозрачности и отражающая инфракрасное излучение панорамная крыша Magic Sky Control, индивидуальные кресла заднего ряда с расширенной центральной консолью, где установлены подстаканники с температурным контролем, а также особый чехол для автомобиля с надписью AMG S 65 Final Edition.
Под капотом седана установлен 6,0-литровый V12 с двумя турбонагнетателями. Мощность двигателя составляет 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Mercedes-AMG S 65 разгоняется за 4,3 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час.
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Бортжурнал , Тест-драйвы , Mercedes-Benz
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