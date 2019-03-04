На какие автомобили дадут скидки от государства

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в текущей редакции с точки зрения поддержки автопрома— неэффективны, заявили РБК представители крупнейших дилерских компаний. Условия настолько жёсткие, что в программы не попадают некоторые модификации самых популярных бюджетных автомобилей.

С 1 марта Минпромторг возобновил социальные программы, согласно которым россиянам будет предоставлена скидка в 10% при условии, что машина приобретается покупателем впервые или для семейных нужд. При этом выбирать придётся из моделей, которые были собраны в 2017-2018 гг. на территории РФ, стоимостью не более 1 млн рублей. В правительстве планируют выделить на эти цели около 3 млрд рублей. В Министерстве заявили, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность.

Оптимизма представителей ведомства не разделили крупнейшие российские дилеры. РБК, ссылаясь на свои источники в крупных автокомпаниях, сообщает, что каждая машина должна быть оборудована двигателем российской сборки, а также устройством ЭРА-ГЛОНАСС. Это обстоятельство значительно сужает модельный ряд, потенциально способный участвовать в программе, поскольку производители нередко пользуются импортными комплектующими. Поэтому предприниматели сомневаются, что такая «адресная» помощь способна существенно повлиять на рост продаж.

«30 тыс. — это максимальное количество автомобилей, которое можно купить по этим госпрограммам. 30 тыс. машин — это совсем немного, но 30 тыс. счастливых семей — это хорошо. Поэтому я рассматриваю нынешние программы как социальную поддержку населения», — заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов видит главную причину неэффективности программ в слишком низкой ценовой планке в 1 млн рублей.

«Некоторые автомобили, которые сейчас могут попасть в программу, находятся настолько близко по своей стоимости к верхней планке, что еще одно небольшое повышение цен оставит их за бортом», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время производители вынуждены адаптировать под ценовые рамки даже не конкретные модели, а базовые комплектации этих автомобилей.

Специалисты уверены, что реальную помощь производителям способно оказать более масштабные программы льготного автокредитования, поскольку «доступный кредит — один из основных инструментов продаж».

«Как только объем выделенных государством средств заканчивается, темпы роста рынка замедляются», — отмечает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

По его словам, чтобы обеспечить рост рынка по итогам 2019 года требуется не менее 15-20 млрд рублей.