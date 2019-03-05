Каждый десятый водитель в Литве попадает в аварию из-за прослушивания музыки

Сотрудники Управления транспортной безопасности Литвы пришли к выводу — музыка в автомобиле снижает реакцию водителя на 20%.

Громкое прослушивание музыки во время езды не просто мешает водителям услышать сирену спецмашин или звуковой сигнал других автомобилей, но и влияет на характер управления автомобилем. Специалисты Управления советуют слушать за рулем музыку негромко, выбирая спокойные произведения. Все из-за того, что статистика свидетельствует о росте количества дорожно транспортных происшествий из-за громкого прослушивания музыки.

Специалисты Управления транспортной безопасности Литвы призывают водителей быть более бдительными. Во время движения нужно полностью концентрироваться на ситуации на дороге, а не громкой музыке за рулем. По выводам специалистов, большинства дорожно транспортных происшествий можно было бы избежать при своевременной реакции водителей, если бы те не отвлекались на музыку.

Для профилактики ДТП сотрудники правоохранительных органов Литвы планируют останавливать водителей, которые управляют автомобилями громко прослушивая музыку — каждый автомобилист получит письменное предупреждение, а при повторной остановке водителя накажут штрафом.