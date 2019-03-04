Что делать при отказе системы бесключевого доступа в авто

Популярная у производителей система бесключевого доступа в автомобиль может отказаться работать из-за пустяковой причины, сообщает портал «Автовзгляд» . Эксперты собрали 5 наиболее распространённых.

Во-первых, по словам специалистов, пассивный ключ очень чувствителен к металлическим предметам и электронным устройствам. Если в первый раз дверь не открылась, стоит попробовать взять брелок в руку и повторить попытку.

На втором месте списка — севшая батарейка. С этой причиной чаще всего сталкиваются специалисты дилерских центров. Если дверь отказывается открываться, автолюбителю следует заменить батарейку в ключе. В большинстве случаев этого оказывается достаточно для решения проблемы.

Опытные водители уверяют, что препятствовать водителю может слишком толстый слой грязи на кузове его автомобиля. Система бесключевого доступа, особенно в подержанных машинах, бывает не способна принять сигнал, если автомобиль слишком грязный. Кроме того, эксперты заявляют, что оборудование может отказать в сильный холод или невыносимую жару.

Бесключевой доступ «питается» от электросистемы автомобиля, поэтому иногда причиной отказа становится разрядившийся аккумулятор. Водителю нужно механическим способом открыть дверь и попробовать завести машину. Если двигатель не запустился — причина в батарее.

Наконец, некоторые модели после продолжительной стоянки автомобиля предусматривают автономное отключение бесключевой системы. Это своего рода противоугонная профилактика. Проблема устраняется также автоматически при повороте ключа в замке двери.