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Назван самый дорогой автомобиль в мире 

РИА Новости + ещё 23 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире. Об этом сообщается на официальной странице производителя.
Цена гиперкара составляет 11 миллионов евро (около 814 миллионов рублей — Прим. ред.). Автомобиль, изготовленный в единственном экземпляре, уже нашел своего покупателя, однако его имя не разглашается.
Новая модель является современной интерпретацией купе Bugatti Type 57 SC Atlantic, который разработал сын основателя компании Жан Бугатти в 1936 году.
"Мы отдаем дань давним традициям, Франции и творчеству Жана Бугатти. В то же время мы переносим уникальные технологии, эстетику и невероятную роскошь в новую эпоху", — считает президент Bugatti Стефан Винкельманн.
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Бортжурнал , Bugatti , Bugatti Type 57
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