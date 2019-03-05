Назван самый дорогой автомобиль в мире 

Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире. Об этом сообщается на официальной странице производителя.
Цена гиперкара составляет 11 миллионов евро (около 814 миллионов рублей — Прим. ред.). Автомобиль, изготовленный в единственном экземпляре, уже нашел своего покупателя, однако его имя не разглашается.
Новая модель является современной интерпретацией купе Bugatti Type 57 SC Atlantic, который разработал сын основателя компании Жан Бугатти в 1936 году.
"Мы отдаем дань давним традициям, Франции и творчеству Жана Бугатти. В то же время мы переносим уникальные технологии, эстетику и невероятную роскошь в новую эпоху", — считает президент Bugatti Стефан Винкельманн.