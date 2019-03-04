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Как спасти автомобиль от весенних ям 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет, которым поделились эксперты портала «Автовзгляд», особенно актуален в период весеннего бездорожья и называется "динамическая разгрузка оси".
Специалисты уверяют, что особенно внимательно нужно относиться к ходовой части передних колёс автомобиля, поскольку она наиболее подвержена неисправностям, в следствие поездки по ухабам. Кроме того в большинстве случаев двигатели установлены в передней части машины, поэтому передняя подвеска испытывает повышенные нагрузки.
Динамическая разгрузка представляет собой максимальное снижение нагрузки оси в момент прохождения препятствия. За рулём достичь этого можно путём резкого однократного нажатия на педаль тормоза перед ямой. В результате, по словам экспертов, машина сначала «клюнет носом», но затем по инерции переднюю часть авто подбросит вверх. В этот момент, когда нагрузка на ось будет минимальной, и следует проезжать неровности на дороге.
Похожий принцип опытные водители применяют при проезде ухабов одним колесом. Однако в этом случае автолюбители пользуются не педалью тормоза и резким поворотом руля. Перед неизбежным провалом в яму одним колесом следует резко крутануть руль в сторону неровности и затем также резко — обратно. В результате машина, качнувшись, разгрузит колесо, и удара подвески удастся избежать.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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