Названы самые угоняемые автомобили в России 

Эксперты определили самые угоняемые автомобили в России в 2018 году. Статистика угонов за прошлый год опубликована в официальном пресс-релизе «Альфа Страхования».
На первом месте по популярности у похитителей оказался Cadillac Escalade. На долю этого внедорожника приходится 2,32% от всех угнанных автомобилей за 2018 год. Вторую строчку занимает Lexus LX (1,23%). Третьим по популярности у угонщиков стал Jeep Grand Cherokee (0,87%). Первую «пятерку» самых угоняемых замыкают Toyota Camry с 0,58% и Hyundai Santa Fe (0,48%).