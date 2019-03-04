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Названы самые угоняемые автомобили в России 

BFM.RU + ещё 1 2 часа назад
Фото: Cadillac
Эксперты определили самые угоняемые автомобили в России в 2018 году. Статистика угонов за прошлый год опубликована в официальном пресс-релизе «Альфа Страхования».
На первом месте по популярности у похитителей оказался Cadillac Escalade. На долю этого внедорожника приходится 2,32% от всех угнанных автомобилей за 2018 год. Вторую строчку занимает Lexus LX (1,23%). Третьим по популярности у угонщиков стал Jeep Grand Cherokee (0,87%). Первую «пятерку» самых угоняемых замыкают Toyota Camry с 0,58% и Hyundai Santa Fe (0,48%).
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Бортжурнал , Hyundai , Jeep , Cadillac Escalade , Lexus , Cadillac , Toyota , Hyundai Santa Fe , Toyota Camry , Jeep Grand Cherokee , Lexus LX
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