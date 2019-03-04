Швейцарский электрокар заряжается за 5 минут 

Швейцарская компания Piëch анонсировала первую модель электромобиля, которая получила название Mark Zero.
Электрическое купе класса гран-туризмо оснастили тремя двигателями и запасом хода в 500 км. Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, так как электрическая тяга даёт максимальный крутящий момент уже на старте. Максимальная скорость — 250 км/ч. Батареи машины заряжаются на 80% за 4 минуты 40 секунд. Они выдерживают высокие токи без риска перегрева. Данное преимущество выделает Mark Zero среди конкурентов. Piëch также объявила о сотрудничестве с китайской компанией Qingdao TGOOD, которая поможет в создании зарядных станций для автомобилей, передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал о том, что перспективный производитель электромобилей Tesla может обанкротиться уже в марте из-за долгов, общий размер которых составляет миллиард долларов. При этом компания реализовала свою продукцию на $21,4 млрд