Мотоциклы будут оборудовать кнопкой SOS

Новые модели мотоциклов будут оборудоваться кнопкой "SOS", при нажатии которой в экстренном случае будет активироваться система eCall, посылающая данные места ДТП в оперативный колл-центр.

Впервые подобная система была установлена на автомобиле BMW в 1999 году. В 2007 она получила расширенные возможности и при помощи мобильной связи может связаться с центром поддержки и экстренной помощи.

Для безопасности участников дорожного движения данную функцию будут устанавливать в мотоциклы. Она будет работать как в автоматическом режиме, так и при помощи нажатия кнопки "SOS". Но если байк упал на стоянке или произошла незначительная авария без других участников дорожного движения система не активируется. Для этого установлены датчики, определяющие силу столкновения и крена, распознавания положения мотоцикла.

При попадании байкера в экстренную ситуацию, либо если он стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, когда необходимо вызвать помощь, ему достаточно нажать кнопку "SOS" на пульте управления, находящегося с правой стороны руля. При ручной активации системы eCall в колл-центр отправляется сообщение, в котором указываются координаты местоположения мотоциклиста, нуждающегося в помощи. Кроме того, с ним устанавливается голосовое соединение.