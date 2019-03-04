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В Тюмени из «ГАЗели» сделали вездеход 

За рулем Кубань 41 минуту назад
Фото: За рулем Кубань
Автомобиль-вездеход СКБ-900 создали на тюменском предприятии ГазСтройМашина.
Основой для внедорожного монстра послужила обычная ГАЗель. Существуют подобные снего-болотоходы и на базе кузовов УАЗов. Такая конструкция позволяет перевозить грузы весом до 0,5 тонн в труднодоступные места по бездорожью. По дорогам с твёрдым покрытием СКБ-900 может везти до 0,9 тонн груза.
В движение вездеходную «ГАЗель» приводит дизельный мотор Cummins, работающий с МКПП-5.
Особенностью СКБ-900 является трёхосная компоновка с колёсной формулой 6х6.
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Бортжурнал , УАЗ
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