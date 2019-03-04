Автомобиль-вездеход СКБ-900 создали на тюменском предприятии ГазСтройМашина.
Основой для внедорожного монстра послужила обычная ГАЗель. Существуют подобные снего-болотоходы и на базе кузовов УАЗов. Такая конструкция позволяет перевозить грузы весом до 0,5 тонн в труднодоступные места по бездорожью. По дорогам с твёрдым покрытием СКБ-900 может везти до 0,9 тонн груза.
В движение вездеходную «ГАЗель» приводит дизельный мотор Cummins, работающий с МКПП-5.
Особенностью СКБ-900 является трёхосная компоновка с колёсной формулой 6х6.